Tutto il calcio minuto per minuto, 60 anni di emozioni alla radio (Di venerdì 10 gennaio 2020) La popolare trasmissione della Rai nasce in una fredda domenica di gennaio del 1960. Nonostante il mondo sia cambiato, continua a raggiungere e interessare milioni di radioascoltatori Leggi la notizia su ilsole24ore

Radio1Rai : Buon compleanno #TuttoIlCalcio! ?? #10gennaio 1960 - 10 gennaio 2020 ? 60 anni di emozioni, racconti e ricordi alla… - Agenzia_Ansa : 'Scusa Ameri' e 'Tutto il calcio' cambiò l'Italia. Il 10 gennaio di 60 anni fa nasceva storica trasmissione radio… - angelomangiante : Dura abituarsi all'idea di non vederlo più in campo. Ma avrà tanti capitoli da scrivere. Ha tutto per avere success… -