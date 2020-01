Taglio dei parlamentari, raggiunto il numero di firme per il referendum (Di venerdì 10 gennaio 2020) Taglio dei parlamentari referendum: raggiunto il numero di firme raggiunto e superato il numero minimo di 64 firme di senatori per presentare il quesito del referendum contro il Taglio dei parlamentari. Lo si apprende da fonti parlamentari, secondo cui, nelle ultime ore, sarebbe arrivato un sostanzioso appoggio da parte di senatori leghisti che avrebbe consentito di raggiungere il traguardo dopo che 4 senatori di Fi si erano tirati indietro. La Lega aveva votato in Parlamento a favore della riforma. Il fallimento dei Radicali La raccolta firme del Partito Radicale per il referendum contro il Taglio dei parlamentari si è rivelata un flop, ma ci hanno pensato i leghisti a resuscitare quella dei senatori. Quando ormai sembrava che l’operazione di chi vuole salvare le poltrone di Camera e Senato fosse destinata a fallire, è arrivato l’intervento dei parlamentari del Carroccio. Da una parte ... Leggi la notizia su tpi

