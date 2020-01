Servizio di leva obbligatorio a (Di venerdì 10 gennaio 2020) Torna il Servizio di leva obbligatorio in Italia? I giovani diciottenni dovranno tornare a fare il militare nel nostro paese? Una nota WhatsApp inviata nelle chat di residenti in Campania e in particolare a Napoli ha letteralmente gettato il panico tra molti genitori ma l'avviso non comporterà alcun obbligo per nessuno in questo 2020, a discapito di quanto si pensi. I recenti venti di guerra che soffiano tra gli Stati Uniti e l'Iran hanno di certo contribuito a rendere più virale che mai l'ultima catena di WhatsApp che, almeno alla base, non può essere definita una vera e propria bufala. Ad ogni modo va precisato che nessun giovane appena maggiorenne sarà costretto al Servizio di leva obbligatorio e dunque non dovrà partire per il militare così come hanno fatto tanti ragazzi residenti nel nostro paese fino al 1 gennaio 2005. La vicenda che ha seminato il panico va spiegata ... Leggi la notizia su optimaitalia

