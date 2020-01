Sanremo 2020, Finalmente io di Irene Grandi: testo e significato (Di venerdì 10 gennaio 2020) Tra i 24 big in gara al Festival di Sanremo 2020 c’è anche Irene Grandi: la cantante presenta la canzone Finalmente io scritta per lei da Vasco Rossi. Per la cantautrice fiorentina si tratta della quinta partecipazione alla kermesse di Rai 1: nel 1994, infatti, presentò Fuori che rappresenta il suo esordio nella carriera di interprete e cantante, nel 2000 portò invece La tua ragazza sempre (scritta da Vasco Rossi e classificata seconda), nel 2010 cantò La cometa di Halley e nel 2015 portò in gara il brano Un vento senza nome. Nel 1993, infine, partecipò a Sanremo Giovani con il brano Un motivo maledetto. Irene Grandi, Finalmente io Irene Grandi porta la Festival di Sanremo 2020 una canzone scritta per lei da Vasco Rossi con Roberto Casini, Gaetano Curreri e Andrea Righi: Finalmente io. Il brano contiene diverse frasi che ricordano la crescita artistica e musicale di Irene nei suoi ... Leggi la notizia su notizie

