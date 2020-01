Roma-Juve, parla Vucinic: «Mi aspetto una partita con tanti gol» (Di venerdì 10 gennaio 2020) Mirko Vucinic, doppio ex di Roma e Juve, ha parlato alla Gazzetta dello Sport della sfida di domenica all’Olimpico Roma-Juve non potrà mai essere una sfida come le altre per Mirko Vucinic. L’attaccante montenegrino ha vinto, segnato e giocato con entrambi gli schieramenti e il suo cuore è perfettamente diviso a metà come racconta alla Gazzetta dello Sport. Roma-Juve – «Vorrei godermi una grande partita, con tanti gol: non mi interessa il risultato, non parlo da tifoso». GIOCATORI CHIAVE – «Pjanic e Zaniolo. Ma incideranno tantissimo anche i tifosi Romanisti, che possono trascinare la loro squadra». TERZO POSTO – «La Roma può contendere il terzo posto? Sì. E credo che i giallorossi la spunteranno. Per lo scudetto è una storia tra Juventus, ancora favorita, e Inter, che con Conte si è avvicinata tantissimo. Se poi avrà anche Vidal, Conte, numero uno al ... Leggi la notizia su calcionews24

