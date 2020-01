Palermo, processo firme false M5s: 12 condannati – tra cui gli ex deputati Di Vita, Mannino e Nuti – e 2 assolti (Di venerdì 10 gennaio 2020) Il giudice monocratico di Palermo Salvatore Flaccovio ha condannato a pene comprese tra un anno e un anno e 10 mesi 12 tra attivisti e ex deputati regionali e nazionali dei 5 Stelle e un cancelliere del tribunale per la vicenda delle firme false presentate nel 2012 a sostegno della lista del Movimento per le elezioni comunali. La storia è quella delle firme false per le comunali del 2012. Tra le condanne, anche quelle degli ex deputati nazionali del Movimento Giulia Di Vita, Claudia Mannino e Riccardo Nuti: la condanna decisa è di un anno e dieci mesi. Claudia La Rocca e Giorgio Ciaccio, ex deputati dell’assemblea regionale siciliana sempre del M5S sono stati condannati a un anno. Pietro Salvino e Riccardo Ricciardi sono stati invece assolti. Erano accusati a vario titolo di falso e violazione della legge regionale del ’60 sulle consultazioni elettorali. Due gli ... Leggi la notizia su open.online

