Noemi domani all’Olimpico per Lazio-Napoli: sarà accompagnata da Immobile (Di venerdì 10 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – Tutti ricordano la piccola Noemi, la bimba colpita a Napoli nel bel mezzo di una sparatoria di camorra. Furono ore, giorni di angoscia, con una nazione intera col fiato sospeso in attesa delle bella notizia. Questa arrivò per la gioia di tutti, anche se il percorso, una volta uscita fuori pericolo, resta sempre complicato, dal punto di vista fisico e soprattutto psicologico. La vita della bimba torna alla normalità ma di lei non ci si dimentica mai. Serve sempre ricordare cosa è accaduto e come non debbano succedere cose del genere. E proprio per testimoniare ciò, insieme alla forza di questa piccola guerriera, domani Noemi assisterà alla sfida tra Lazio e Napoli, prenderà posto all’Olimpico di Roma e soprattutto farà il suo ingresso in campo affiancando Immobile, attaccante dei capitolini ma partenopeo. Un segnale importante sotto tutti i ... Leggi la notizia su anteprima24

angelomangiante : Domani tra i bambini che entreranno in campo con le squadre per Lazio-Napoli ci sarà, mano nella mano con Ciro Immo… - partenopeoswiss : RT @Aba_Tweet: Lei è Noemi, la bimba ferita durante una sparatoria a Napoli che ha lottato tra la vita e la morte. Lui è @ciroimmobile. Do… - Antony956 : RT @angelomangiante: Domani tra i bambini che entreranno in campo con le squadre per Lazio-Napoli ci sarà, mano nella mano con Ciro Immobil… -