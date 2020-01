Mosaic: la surreale avventura dei creatori di Among The Sleep ha una data di uscita per console (Di venerdì 10 gennaio 2020) Mosaic, la surreale avventura di Raw Fury e Krillbite Studio, arriverà il 23 gennaio su Nintendo Switch, PlayStation 4 e Xbox One.Per chi non lo sapesse, "Mosaic è un gioco di avventura surreale e d'atmosfera sulla cultura aziendale, l'isolamento urbano e il nostro rapporto deformato con la tecnologia moderna. Come un ingranaggio nella macchina con un'esistenza ripetitiva in una città fredda e affollata, vivrete il tedio della vita quotidiana fino a quando non accadrà qualcosa di strano e meraviglioso..."I preordini sono disponibili oggi su Nintendo Switch tramite il Nintendo eShop. Leggi altro... Leggi la notizia su eurogamer

