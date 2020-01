LiberTaxi, l’auto bianca si prenota in un clic: ecco l’App che mette in rete i tassisti di Napoli (Di venerdì 10 gennaio 2020) Si chiama LiberTaxi ed è un’applicazione innovativa frutto della collaborazione tra oltre 400 tassisti, che consente di prenotare il taxi, con il proprio smartphone, inserendo semplicemente il punto di partenza (localizzato tramite Gps) e di arrivo. Si tratta di un’App gratuita, sviluppata dalla Stonewall Capital (che oltre alla piattaforma ha integrato il proprio gateway di pagamento certificato ed un circuito di fidelity Smart Cash) e che nasce dall’idea di Enrico Romano: brillante e giovane imprenditore campano, che mettendo insieme i tassisti con licenza ufficiale del Comune di Napoli, ha fortemente voluto un nuovo modo per mettere in contatto diretto il cliente e il tassista. Per chiunque utilizzerà questa applicazione, lo stesso Romano, ha deciso di devolvere (in comune accordo con gli altri tassisti), una percentuale dell’incasso in beneficenza al ... Leggi la notizia su ildenaro

