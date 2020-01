La mostra “Guido Vanzetti: il futuro è ieri” dal 18 gennaio presso Spazio Duale (Di venerdì 10 gennaio 2020) VIAGGIO NELLA STORIA DELLA COMUNICAZIONE VISIVA ALL’ISFCI DI ROMA E Spazio Duale CON L’ESPOSIZIONE “Guido Vanzetti: IL futuro È ieri” All’Istituto Superiore di Fotografia di Roma e all’interno di Spazio Duale per la prima volta in mostra le opere e l’ingegno del grande fotografo e inventore della computer grafica in Italia Nell’era dell’intelligenza artificiale, riscoprire la figura eclettica di un grande fotografo che, oltre quarant’anni fa, è stato anche pioniere della computer grafica in Italia: è questo il senso della mostra “Guido Vanzetti: il futuro è ieri” nata dal desiderio della moglie, Ornella Folinea Vanzetti, di celebrare il genio e l’estro creativo di un grande visionario. La mostra verrà ospitata per la prima volta in Italia dall’Istituto Superiore di Fotografia – ISFCI di Roma dal 18 gennaio al 29 febbraio 2020. La prima personale, dedicata a Guido Vanzetti (1938 – 1994) ... Leggi la notizia su romadailynews

