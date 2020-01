Koala a rischio estinzione e altri animali che potremmo non vedere più (Di venerdì 10 gennaio 2020) Koala in pericolo di estinzione. Gli incendi che, alcuni indomabili, continuano a imperversare in Australia hanno portato il piccolo marsupiale molto vicino al pericolo di estinzione. Da mesi i roghi, alimentati ormai oltreché dai venti anche dal microclima di folate roventi e lapilli addensate nell'aria estiva, hanno spazzato via intere popolazioni animali mettendo a rischio alcune specie di marsupiali: oltra ai Koala, simbolo stesso della specificità australiana, gli opossum australiani (Trichosurus vulpecola, detto anche piccola volpe) e i wombat della famiglia dei Vombatidi, tozzi quadrupedi di circa 1 metro che abitano il sottobosco di Tasmania e Australia sudorientale, duramente colpita dagli incendi boschivi. Si tratta di animali specializzati nella dieta e nel proprio habitat, non molto mobili, che hanno bisogno del sacco della madre per crescere, tutte ragioni ... Leggi la notizia su gqitalia

