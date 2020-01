Jessica Mazzoli in ospedale, paura tra i fan per la cantante: “Sono in questa situazione…” (Di venerdì 10 gennaio 2020) Un video pubblicato su Instagram ha gettato non poca inquietudine tra i fan di Jessica Mazzoli. La cantante, ex X Factor ed ex Grande Fratello, nota ai più soprattutto in virtù della controversa e discussa relazione con Morgan, ha infatti dato il buongiorno ai follower con una story particolare; in questa, è possibile vedere Mazzoli distesa su un letto d’ospedale, visibilmente legata ad una flebo, in condizioni non esattamente ottimali. Le immagini non hanno però certo chiarito i motivi dietro il ricovero; e la stessa musicista sembra aver deciso di mantenere il mistero. Video pubblicato da una corsia d’ospedale, flebo al braccio: “Sono in questa situazione, presto vi racconterò”. Mistero sulle condizioni di Jessica Mazzoli Le poche parole pronunciate da Jessica Mazzoli nel corso del video pubblicato in mattinata sembrano voler mantenere il massimo riserbo sulle ... Leggi la notizia su velvetgossip

