Il Viminale non paga più la "Bestia" di Matteo Salvini. E risparmia mezzo milione di euro (Di venerdì 10 gennaio 2020) La ministra dell'Interno Luciana Lamorgese si libera dello staff scelto dal leghista suo predecessore e opta per una squadra molto più ridotta. Che costa un quinto

