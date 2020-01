Il colore Pantone 2020 è il Classic Blue (Di venerdì 10 gennaio 2020) Ogni anno Pantone celebra quello che diventerà il colore dell’anno. La sfumatura che ci porteremo dietro e che rappresenterà la moda che indosseremo, i trucchi che useremo, il design che porteremo nelle nostre case. E il colore Pantone 2020 è il Classico blu, il Classic Blue. Dopo anni di eccessi, finalmente una nuance facile da usare. Per chi non lo sapesse, Pantone è un’azienda statunitense leader mondiale per quello che riguarda la classificazione dei colori. È usata in diversi campi, dal design alla moda, passando per la bellezza e non solo. Ogni anno Pantone decreta quale sarà il colore dell’anno. Per capire quali saranno le tendenze legate proprio alle sfumature che saranno trendy. Lo fa da 21 anni e da 21 anni il momento dell’annuncio del colore Pantone è attesissimo da tutti quanti. E il colore Pantone del 2020 è il Classic Blue, che la ... Leggi la notizia su bigodino

glitteredholy : @risafra76 @MAUMAU_1976 @claudiorossoit @ZanellaGiuseppe @andreabalducc79 @Fran_cesco @jagghino @AndreFrassi Metti… - tmediadigital : Pantone ha annunciato il colore del 2020: PANTONE 19-4052 Classic Blue sarà il colore di questo nuovo anno! Una ton… - gavisince972 : Il colore del Gavi docg varia dal giallo paglierino al giallo dorato con l'invecchiamento. #gavi #pantone #colori… -