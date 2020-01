"Ho perso 45 kg". Adele risponde ai fan preoccupati per il suo dimagrimento (Di venerdì 10 gennaio 2020) La diciannovenne Lexi Larson non poteva aspettarselo. Era in vacanza ad Anguilla quando in un ristorante ha notato un volto conosciuto. La cantante Adele sedeva a un tavolo, in compagnia del cantante Harry Styles. “Pochi minuti dopo si è seduta al nostro tavolo”, racconta la ragazza a People, “Eravamo entusiaste. Anche Harry si è unito al nostro tavolo. Abbiamo scattato una foto con lui, ma lei non ha voluto partecipare”. La cantante era molto predisposta alla conversazione, si informava sulla vita della ragazza e si raccontava a sua volta: “Mi ha detto di aver perso 45 chili, in un percorso folle e positivo. Sembrava così felice”. Le foto di Adele in spiaggia ai Caraibi aveva allarmato i fan, preoccupati dalla sua drastica perdita di peso. Qualcuno, però, aveva notato la sua serenità: ... Leggi la notizia su huffingtonpost

