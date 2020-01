Haftar tiene in pugno l'Ue (Di venerdì 10 gennaio 2020) Mentre i 28 ministri degli Esteri dell’Unione Europea sono riuniti in un consiglio straordinario a Bruxelles convocato dall’Alto Rappresentante per la politica estera dell’Ue Josep Borrell, in Libia le truppe del generale della Cirenaica Khalifa Haftar mietono le prime tre vittime nel contingente turco inviato da Erdogan a difesa del premier di Tripoli Fayez al Serraj. In Libia tregua sembra lontana, nonostante la richiesta di cessate il fuoco da parte dello stesso leader turco e del presidente russo Vladimir Putin. L’Ue non può che decidere di aspettare, invocando lo stop alle armi. Aspettare Haftar.Oltre 4 ore di discussione. Tanto è durato questo consiglio straordinario convocato per parlare delle crisi in corso: Libia, ma anche Iraq e Iran dopo l’apertura delle ostilità da parte di Donald Trump con l’uccisione del generale ... Leggi la notizia su huffingtonpost

