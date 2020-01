Gran Bretagna a un passo da Brexit e verso uscita da Erasmus, ok dei Comuni ad accordo con Bruxelles (Di venerdì 10 gennaio 2020) Luce verde dalla Camera dei Comuni alla legge che ratifica l'accordo sui termini di uscita del Regno Unito dall'Ue; ora il testo passa alla Camera dei Lord. Con 330 voti a favore e 231 contrari, il governo del premier Boris Johnson ha incassato il via libera di Westminster. Poco prima di Natale, subito dopo le elezioni generali vinte da BoJo, i deputati avevano gia' dato un primo voto al testo che consentira' alla Gran Bretagna di uscire dall'Ue il prossimo 31 gennaio. Alla Camera dei Lord pero' il governo non puo' contare su una maggioranza assicurata e se il testo sara' modificato, dovra' tornare di nuovo ai Comuni. In caso contrario, sara' pronto per ricevere l'assenso finale della regina Elisabetta II.Downing Street ha sottolineato che il governo e' pronto a partire dal 31 gennaio a cominciare la fase successiva dei negoziati con Bruxelles quando verranno messi sul tavolo i ... Leggi la notizia su ilfogliettone

lauraboldrini : La Gran Bretagna dice addio all’ #Erasmus Così hanno deciso Johnson e i suoi Il sovranismo al potere nega ai gio… - beppe_grillo : Gran Bretagna: Le energie rinnovabili superano per la prima volta i combustibili. - DarioNardella : Con la #Brexit la Gran Bretagna dice addio all’#Erasmus. Se sono queste le priorità dei sovranisti, cioè negare a m… -