Funicolari, incontro Anm-sindacati positivo: il comunicato Usb (Di venerdì 10 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Nuovo incontro stamani tra Anm ed organizzazioni sindacali presso la Prefettura. Ad uscirne vincitori sono i dipendenti: nessun provvedimento e ritorno del turno straordinario di sabato. Dopo le tante polemiche dei giorni scorsi, in mattinata l’amministratore unico di Anm, Nicola Pascale, ha incontrato in Prefettura le organizzazioni sindacali facenti parte della partecipata comunale dei trasporti pubblici. Ad uscire rafforzati da questo confronto sono i dipendenti, come si evince dal comunicato rilasciato dall’Usb. “Dopo ampio e approfondito confronto l’azienda, con un deciso dietrofront, ha manifestato la volontà di ripristinare i turni di servizio per i prolungamenti del sabato sera sulle Funicolari da ordinario a straordinario”. La nota si rifà alle polemiche delle scorse settimane, dove i dipendenti delle ... Leggi la notizia su anteprima24

