Conferenza Gattuso – live (Di venerdì 10 gennaio 2020) Sta per cominciare la Conferenza stampa di Rino Gattuso alla vigilia di Lazio-Napoli gara dell’ultima giornata del girone di andata. L'articolo Conferenza Gattuso – live ilNapolista. Leggi la notizia su ilnapolista

news24_napoli : DIRETTA – Lazio-Napoli, Gattuso in conferenza stampa: seguila in diretta… - sportli26181512 : Gattuso LIVE: 'C'è da migliorare, ma la strada è quella giusta': Gattuso LIVE: 'C'è da migliorare, ma la strada è q… - sportli26181512 : Lazio-Napoli, la conferenza stampa di Gattuso in diretta LIVE: Dopo la sconfitta al San Paolo contro l'Inter, il Na… -