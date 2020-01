Calciomercato Serie A, la Roma individua il vice-Dzeko: doppio colpo Sampdoria, la Juventus pesca al Lione (Di venerdì 10 gennaio 2020) Una nuova giornata di Calciomercato. Le trattative si fanno sempre più concrete e le operazioni entrano nel vivo. Le ultime notizie dalla Serie A. Atalanta – Accordo trovato trai bergamaschi e il Milan per il ritorno di Mattia Caldara a Bergamo. Prestito di 18 mesi con diritto di riscatto fissato a 15 milioni. Brescia – Corini potrebbe avere presto un nuovo attaccante a sua disposizione. Si tratta del ceco Krmencik, obiettivo anche del Genoa. Il Viktoria Plzen, proprietario del cartellino, ha rifiutato diverse offerte per il suo bomber. Le Rondinelle potrebbero convincere la squadre boema a cedere il calciatore, che andrebbe a prendere il posto del partente Matri. Juventus – I bianconeri continuano a guardare al futuro. Nel mirino sono finiti due calciatori del Lione, prossimo avversario in Champions League. Si tratta del centrocampista Houssem Aouar e ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

