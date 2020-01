Calciomercato Napoli, il futuro di Allan continua ad essere un rebus (Di venerdì 10 gennaio 2020) Nelle strategie per il futuro c’è da capire quali saranno i contratti che la società intenderà prolungare e blindare. Come noto, i casi di Dries Mertens e José Callejon sono i più spinosi. Entrambi tirano troppo la corda sugli ingaggi, sapendo che quello che firmeranno quest’anno sarà probabilmente l’ultimo contratto importante della loro carriera. A rimane in dubbio è anche Piotr Zielinski, in scadenza nel 2021. La situazione più curiosa, però, potrebbe riguardare Allan, il cui contratto scade invece nel 2023. Il rapporto tra il brasiliano e la piazza partenopea è cambiato molto negli ultimi tempi, tra ammutinamento, furto in casa e rendimento a tratti calante. Non è ancora chiaro se Allan rappresenti un punto fisso per il futuro o se finirà nel calderone delle cessioni illustri. Al momento, considerando anche la fase negativa di Fabian Ruiz, il sudamericano costituisce il ... Leggi la notizia su calciomercato.napoli

Calciomercato Napoli Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Calciomercato Napoli