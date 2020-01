ATP Cup 2020, Rafael Nadal sconfitto da David Goffin! Spagna-Belgio 1-1, si va al doppio decisivo (Di venerdì 10 gennaio 2020) Nel secondo singolare dell’ultimo quarto di finale dell’ATP Cup 2020 di tennis, Spagna e Belgio sono sull’1-1: David Goffin ha infatti battuto a sorpresa Rafael Nadal per 6-4 7-6 (3) al termine di un match durissimo, durato due ore e ventidue minuti. Ora sarà decisivo il doppio per determinare chi sarà domani a sfidare l’Australia in semifinale. Nel primo set è Nadal il primo ad andare in difficoltà, dovendo risalire dallo 0-40 nel terzo gioco, poi però è lo stesso spagnolo a mancare due opportunità per lo strappo nel quarto game. La situazione si ripete nel quinto gioco, con Nadal di nuovo sotto 0-40, ma questa volta arriva il doppio fallo del maiorchino a spedire Goffin avanti 3-2 e servizio. Lo spagnolo però reagisce immediatamente, si porta a sua volta sullo 0-40 ed alla seconda chance trova il controbreak. I break point fioccano da ambo le parti, Nadal ne ... Leggi la notizia su oasport

