Anziana ascolta Radio Maria a tutto volume: aggredito il figlio (Di venerdì 10 gennaio 2020) Lite furiosa per "colpa" di Radio Maria. L'incredibile storia arriva da una palazzina situata a Vicenza, dove una signora di 85 anni sintonizzava tv e Radio fin dalle primissime ore del mattino sulla popolare stazione Radiofonica religiosa: ovviamente al massimo volume. Alla lunga però tale modo di agire dell'Anziana ha finito per far innervosire (e non poco) i vicini di casa. A volte, l'85enne, teneva addirittura le finestre aperte con la messa celebrata a tutto volume. Alle prime lamentele del vicinato, il figlio dell'Anziana signora aveva risposto comprando un apparecchio acustico per la madre, nella speranza che questo potesse risolvere la situazione. Purtroppo non è andata così: tutto era rimasto come prima Anziana ascolta Radio Maria a tutto volume E questo ha portato a conseguenze peggiori: presto, infatti, le circostanze hanno iniziato ad ...

