Aereo caduto a Teheran, l’Ucraina annuncia nuovi elementi dagli Usa. Oggi confronto Zelensky-Pompeo (Di venerdì 10 gennaio 2020) Gli Stati Uniti hanno fornito all’Ucraina «dati importanti» sul disastro Aereo dei giorni scorsi in Iran. Lo ha reso noto il ministro degli Esteri di Kiev A dichiararlo è il ministro degli Esteri ucraino Vadym Prystaiko su Twitter: «Il presidente Zelensky ed io abbiamo incontrato rappresentanti americani. Abbiamo ricevuto dati importanti che saranno analizzati dai nostri esperti». Nella giornata del 9 gennaio, fonti del Pentagono avevano ipotizzato che il Boeing della Ukraine International Airlines, schiantatosi l’8 gennaio poco dopo il decollo dall’aeroporto di Teheran, fosse stato colpito da un missile per errore, ma le autorità iraniane si sono dette certe che non ci sia di mezzo nessun missile. Il confronto tra Pompeo e Zelensky Secondo quanto riportato dalle agenzie di stampa, il presidente ucraino discuterà Oggi con il segretario di Stato ... Leggi la notizia su open.online

Agenzia_Ansa : #Trudeau, missile #Iran ha abbattuto l'aereo ucraino - MediasetTgcom24 : Aereo caduto, Trudeau: 'Abbattuto da missile iraniano' #iran - SkyTG24 : Aereo caduto in Iran, video del NYT mostrerebbe presunto abbattimento -