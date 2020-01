A Milano arriva il primo distributore automatico interamente digitale e cashless (Di venerdì 10 gennaio 2020) Scordatevi le monetine, il futuro dei pagamenti digitali passa anche dai distributori automatici di bevande e snack. L’azienda italiana Serim, specializzata nell’installazione e nella manutenzione di vending machine, in partnership con Nescafé e l’azienda di servizi finanziari Satispay, ha infatti inaugurato a Milano il primo distributore completamente cashless. Si tratta di una vending machine digitale installata lungo la pensilina del Passante ferroviario di Porta Venezia, e permette di pagare il proprio caffè o gli altri prodotti soltanto tramite carta di credito o con lo smartphone, grazie a sistemi di pagamento digitali e all’applicazione per i pagamenti di Satispay. Inoltre, a rendere ancora più veloce le transazioni c’è il vantaggio di poter utilizzare i sistemi contactless, previsti dalla maggior parte delle carte di credito o debito per pagamenti che non superino mediamente la ... Leggi la notizia su wired

giovanni8804 : @Luca_Cilli @EnzoArlotta29 @tvdellosport Ciao Luca ti risulta Agente Eriksen diretto a Milano in questi giorni? E s… - NethipEdien2000 : RT @mgabrielladavid: Milano, arriva il “muro della gentilezza” su cui lasciare cappotti e sciarpe per i più bisognosi. Aperto giorno e no… - himeclaire93 : Ma Cha Eunwoo che all'improvviso arriva in Italia? A Milano? Cosí vicino finalmente ma anche cosí lontano... -