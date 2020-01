Valentina Ferragni Instagram, il video di pole dance divide i fan: «Sembri un kebab» (Di giovedì 9 gennaio 2020) Sei di cognome Ferragni fai, tante critiche riceverai. Questo dovrebbe essere il motto della famiglia dell’influencer italiana numero uno, Chiara. E’ da un po’ ormai che anche il resto della sua famiglia si è dedicato ai social, tra cui anche sua sorella Valentina. Bionda e bellissima anche lei, ma a differenza della sorella è un po’ più in carne. Questo è il dettaglio su cui si attaccano gli haters per sommergerla di critiche. Fortunatamente non sono tutti così e in molti apprezzano anche la bellezza di Valentina. Il suo ultimo video in cui si esibisce in un allenamento di pole dance ha diviso i fan. Leggi anche: Elisa De Panicis età, altezza, carriera e vita privata: tutto sull’influencer Valentina Ferragni e la pole dance La pole dance è diventato uno di sport più praticati dell’ultimo periodo e tutte le sorelle Ferragni si sono messe alla prova in ... Leggi la notizia su urbanpost

meco_valentina : RT @lanemicageniale: Alla Ferragni basterebbe una storia per raccogliere il triplo di quello che ha raccolto Zorzi ma evidentemente è tropp… - LaraMazzaa : che figa valentina ferragni raga mamma mia - xstarvlight : se davvero pensate che Valentina Ferragni non abbia un bel fisico state messi veramente male -