The Million Euro Challenge dicembre col botto (Di giovedì 9 gennaio 2020) Ultimo articolo dedicato agli sponsor di dicembre; Pippo ci parla di aperitivo Moroni, pubblicato all’ultimo secondo prima del nuovo anno. “È da qualche mese che il nome APERITIVO MORONI gira nelle storie dei bravi ragazzi dello Zoo di 105, ma solo ora è un vero sponsor della Challenge. Un giorno di novembre è arrivato uno dei tanti messaggi di proposta sul direct di Instagram e come sempre ho chiesto di inviare una richiesta ufficiale dal sito internet www.theMillionEuroChallenge.eu in modo da valutare l’azienda che si stava proponendo. Scrivono che sono un’azienda nuova, ma con una tradizione che rimanda al 1945. Mi vogliono incontrare per darmi modo di provare il loro aperitivo e visto che non sono molto distanti da me ci si vede, parliamo e mi regalano un paio di bottiglie di aperitivo Moroni da assaggiare; si raccomandano più volte di berlo molto ghiacciato. Dopo qualche ... Leggi la notizia su limemagazine.eu

LimeMagazineU : The Million Euro Challenge dicembre col botto - radio_tourin : 1981- Il Greatest Hits dei Queen ha venduto tra i 20 e i 25 milioni di copie, tramutandosi in uno degli album più v… - ateezexo : ANSWER 10 MILLION VIEWWWWSJSJDJDJJDJF GIMME THE DANCE PRACTICE NOWWWW -