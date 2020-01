Sveva Sagramola a Vieni da me mamma a 45 anni e un amore meraviglioso quando non ci pensava più (Foto) (Di giovedì 9 gennaio 2020) Sveva Sagramola a Vieni da me racconta che non è stata una ragazzina come tutte le altre, amava più leggere che andare in discoteca, infatti non andava a ballare con le amiche. A 19 anni ha subito iniziato a lavorare a Il Messaggero. Si è sempre sentita più grande della sua età, forse molto responsabilizzata. Magari in questo suo modo di essere rientra anche la separazione dei suoi genitori. “Si sono separati quando avevo 12 anni, è una sofferenza che colpisce una famiglia. Tutte le famiglie secondo me sono complesse perché anche quelle più idilliache spesso vai a grattare e ci sono luci e ombre. Ci sono stati vari passaggi e crescite di ciascuno, a volte coflitti. Il momento più difficile a 22 anni è stato scegliere di andare via di casa”. Non era piccolissima Sveva ma confida che per lei le separazioni non sono mai semplici, sempre molto dolorose: “Io fatico nelle separazioni, io non ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

caterinabalivo : Siamo in onda! Tutti su ?@RaiUno? per questa nuova puntata di ?@vienidameRai? ?? Alla cassettiera c’è lei: Sveva Sag… - lorenzog31 : RT @caterinabalivo: Siamo in onda! Tutti su ?@RaiUno? per questa nuova puntata di ?@vienidameRai? ?? Alla cassettiera c’è lei: Sveva Sagramo… - BlitzQuotidiano : Vieni da Me, Sveva Sagramola: “Greta Thunberg ha messo l’accento sull’emergenza climatica” -