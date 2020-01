Sicilia, la dirigente dell’ente è indagata nel caso Montante e citata in informative su massoneria. Fava: “Va rimossa” (Di giovedì 9 gennaio 2020) Il suo nome è tra gli indagati in uno dei filoni sull’ex paladino dell’Antimafia, Antonello Montante. Il suo volto nei fascicoli sui massoni che proteggono la latitanza di Matteo Messina Denaro. E da alcune settimane preside il ‘Consorzio agrigentino per la legalità e lo sviluppo’. È Maria Grazia Brandara, attuale sindaco di Naro (Agrigento) ed ex commissaria dell’Irsap, la piccola cassaforte della Regione Siciliana. Ma soprattutto attuale presidente del’Industria Acque Siracusane (Ias) società partecipata dell’Irsap, enclave del polo petrolchimico di Priolo. Per i giudici rientra tra i ‘fedelissimi’ dell’imprenditore condannato a 14 anni di carcere, tanto che per il presidente dell’Antimafia Siciliana Claudio Fava ha presentato un’interpellanza con risposta scritta al governo regionale per chiederne la rimozione. “La permanenza di Maria Grazia Brandara alla Presidenza della società Ias ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

calzelunghe17 : RT @GLORIA12378530: Sicilia: indagato Faraone, dirigente del Pd renziano.Sono 83 i deputati regionali alcuni in carica,altri delle scorse l… - Faby7Roma3 : RT @GLORIA12378530: Sicilia: indagato Faraone, dirigente del Pd renziano.Sono 83 i deputati regionali alcuni in carica,altri delle scorse l… - caterino_teresa : RT @Catebarbieri: Sicilia, fondi ai gruppi: indagato Faraone, dirigente del Pd renziano -