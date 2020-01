Raid americano in Afghanistan, morto Mullah Nangyalai (Di giovedì 9 gennaio 2020) Raid americano in Afghanistan. Con un drone i soldati statunitensi hanno ucciso il capo dei talebani, Mullah Nangyalail, e 15 miliziani. ZIRKOH (Afghanistan) – Raid americano in Afghanistan. Il Pentagono continua le proprie missioni in Medio Oriente, nonostante le tensioni con l’Iran, e con l’ultimo blitz ha ucciso uno dei capi dei talebani. Si tratta di Mullah Nangyalail, morto nel proprio bunker insieme a 15 miliziani ed otto civili. Raid americano in Afghanistan, morto il capo dei talebani Il Raid è stato confermato anche da un portavoce militare americano che ha spiegato nei dettagli quanto avvenuto nel distretto di Zirkoh, vicino a Shindand: “Su richiesta delle forze di sicurezza afghane, è stato eseguito un attacco aereo difensivo coordinato a supporto delle forze a Shindand, Herat, l’8 gennaio 2020“. Secondo le prime indiscrezioni, ... Leggi la notizia su newsmondo

