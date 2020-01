LIVE Atp Cup 2020, 9 gennaio in DIRETTA: Argentina-Russia 0-1, Schwartzman-Medvedev 4-6 1-2 (Di giovedì 9 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-2 Chiude il game a rete Schwartzman. 40-30 Gran difesa di Medvedev che però deve cedere con i ripetuti smash di Schwartzman. 30-30 Momento complicato per Schwartzman. 30-15 Schwartzman chiude a rete un bello scambio. 15-15 Gran dritto di Medvedev. 15-0 Scambio spettacolare con Schwartzman che impiega diversi colpi per chiudere a rete. 1-2 Medvedev, che riesce a salvarsi. Vantaggio Medvedev, gran prima. 40-40 Ottavo ace di Medvedev. 30-40 PALLA BREAK Schwartzman: dritto di Medvedev largo. 30-30 Sbaglia i tempi della discesa a rete Medvedev, Schwartzman ringrazia e trova un facile passante di dritto. 30-15 Sbaglia con il rovescio Medvedev. 30-0 Ace di Medvedev, è il settimo. 15-0 Risposta lunga di Schwartzman. 1-1 Schwartzman chiude il game con una combinazione di due dritti. Vantaggio Schwartzman, sbaglia la risposta Medvedev. 40-40 Brutto ... Leggi la notizia su oasport

