Le Dolomiti in seggiovia o sugli sci, parte il progetto del "Grande carosello" (Di venerdì 10 gennaio 2020) Pronti cento milioni, via al progetto per collegare con seggiovie o piste da sci tutti i massicci più suggestivi delle Alpi Leggi la notizia su repubblica

Piergiulio58 : Le Dolomiti in seggiovia o sugli sci, parte il progetto del 'Grande carosello' - - notizieoggi24 : Un salvataggio di oltre 5 minuti sulla seggiovia, quello effettuato da Michele Pagliaro, 45 anni, medico romano ope… -