Harry e Meghan ora guadagneranno di più (e si preparano a seguire le orme degli Obama) (Di giovedì 9 gennaio 2020) Harry e Meghan hanno ufficialmente deciso di rilanciare la propria carriera e hanno abbandonato definitivamente il proprio status di reali. Questa scelta, come riporta il Daily Mail, potrebbe portare nelle tasche dei duchi di Sussex un guadagnando potenzialmente milionario e superiore a quello percepito dentro la Royal Family.L’ex coppia reale rinuncia quindi alle entrate del Sovereign Grant (cioè i soldi che i contribuenti pagano alla regina ogni anno) e si lanceranno nel mondo delle celebrità internazionali. Meghan e Harry dovranno stipulare accordi commerciali molto redditizi per mantenere lo stile di vita sontuoso a cui sono stati sempre abituati in qualità di reali. Infatti fino a ora a Harry e Meghan è stato “proibito di guadagnare qualsiasi forma di reddito”, come hanno sottolineato in una lunga dichiarazione sul loro sito ... Leggi la notizia su huffingtonpost

