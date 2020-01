«Hammamet», Pierfrancesco Favino è un Bettino Craxi da Oscar (Di giovedì 9 gennaio 2020) **Hammamet **(nelle sale dal 9 gennaio) di Gianni Amelio non è un biopic. Né è un film sulla vicenda politica di Bettino Craxi, è piuttosto «un film sugli stati d’animo, gli impulsi, giusti o sbagliati, e sulle emozioni di un uomo nell’ultimo periodo della sua vita, di un potente che ha perso lo scettro», afferma il regista. «Racconto la sua lunga agonia e il suo cammino verso la morte (il 19 gennaio del 2000 ndr) nella sua villa in Tunisia. Qui coltiva la rabbia, i rancori, i rimpianti, i rimorsi e i desideri». Ci troviamo di fronte «a un uomo autodistrutto», lo definisce Amelio, il cui nome «è finito negli ultimi 20 anni in un silenzio assordante, probabilmente ingiusto». Il regista de La tenerezza ne fa un ritratto intimo e solitario di un uomo ingabbiato nella sua stessa supponenza e prepotenza. Un “re” caduto che sostiene la sua innocenza e tuona contro i giudici. Un “re” vittima ... Leggi la notizia su gqitalia

