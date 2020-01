Hammamet non sa che dire su Craxi (ma per fortuna Favino invece sì) (Di giovedì 9 gennaio 2020) https://www.youtube.com/watch?v=hKM-H0sp 28 Ci sono moltissime domande che occorrerebbe farsi su Hammamet, il film che Gianni Amelio ha tratto dagli ultimi giorni di Bettino Craxi. Cosa racconta esattamente? Qual è il punto? Perché usare proprio gli ultimi giorni? È il rapporto rovinato con l’Italia ad interessargli? È l’orgoglio di uno statista decaduto? O al contrario è la messa in scena della fine di un corrotto? E il film come vede questo personaggio? Non è mai chiaro e, cosa ben più grave, non è mai interessante scoprirlo. Il film mira ad un certo realismo ma ci sarà anche una parte apertamente di finzione, con un personaggio inventato che lo viene a trovare, e pure quella non sarà mai ben chiaro a cosa serva, cosa lasci uscire, con quale obiettivo sia stata scritta. L’impressione è sempre di stare ad un festa in cui tutti gli altri sanno di cosa si parli e con quali ... Leggi la notizia su wired

