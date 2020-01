Ecco gli ascolti della prima puntata del Grande Fratello Vip 4 (Di giovedì 9 gennaio 2020) Ieri è andata in onda la prima puntata del Grande Fratello Vip 4, condotta dal nuovo presentatore Alfonso Signorini. Abbiamo visto l’ingresso di una sola parte del cast, infatti gli ultimi concorrenti entreranno in casa solo Venerdì 10 Gennaio, sempre in prima serata. Sono stati inoltre presentati i due opinionisti, Wanda Nara e Pupo, che accompagneranno Alfonso durante tutta questa avventura. Ma come sono andati gli ascolti? La prima puntata del Grande Fratello Vip 4 ha conquistato 3.400.000 spettatori con il 20,2 % di share. A vincere la serata è la replica di Heidi, su Rai 1, con 4.400.000 milioni e il 19,7% di share. L'articolo Ecco gli ascolti della prima puntata del Grande Fratello Vip 4 proviene da Trash Italiano. Leggi la notizia su trendit

matteorenzi : Ecco i numeri del Bonus Diciottenni, la #18App, l’iniziativa che lanciammo dopo gli attentati del Bataclan per risp… - Avvenire_Nei : Libia. Ecco chi sono gli schiavisti cbe torturano e uccidono migranti nei centri di detenzione - TorinoFC_1906 : ?? | I convocati di #TorinoGenoa Ecco i 20 giocatori scelti da #Mazzarri per gli ottavi di Coppa Italia #SFT -