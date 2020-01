Don Matteo 12: Terence Hill riparte con Fabio Rovazzi e i Comandamenti (Di giovedì 9 gennaio 2020) Don Matteo 12 - Terence Hill e Fabio Rovazzi Sono passati vent’anni – era il 7 gennaio del 2000 – da quando Don Matteo ha fatto per la prima volta capolino in tv, diventando ben presto un beniamino del pubblico. E oggi, alle 21.25 circa, tornerà su Rai 1 per la dodicesima stagione della fiction che lo vede protagonista: dieci prime serate, prodotte da Lux Vide e Rai Fiction per la regia di Raffaele Androsiglio e Cosimo Alemà, che riporteranno a Spoleto il cast storico della fiction, capitanato da Terence Hill. Don Matteo 12: il cast della nuova stagione L’attore sarà attorniato, infatti, dagli immancabili Nino Frassica, Nathalie Guetta e Francesco Scali, che sempre gli sono stati fedeli; ritroverà i protagonisti dell’undicesima stagione, ovvero Maurizio Lastrico, Maria Chiara Giannetta e Maria Sole Pollio; ospiterà in vesti di guest star Fabio Rovazzi ... Leggi la notizia su davidemaggio

