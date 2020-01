Domenica in e gli ospiti della diciottesima puntata (Anteprima Blogo) (Di giovedì 9 gennaio 2020) Puntuale come un orologio svizzero torna Domenica 12 gennaio 2020 l'appuntamento con Mara Venier e con Domenica in per la puntata numero 18 di questa sua fortunata serie. Ancora tanti gli ospiti e gli argomenti che si avvicenderanno presso gli studi Frizzi della Rai condotti da Mara Venier e preparati dal suo staff di autori.Come consuetudine di TvBlog vediamo insieme gli ingredienti del prossimo pomeriggio festivo di Rai1 e gli ospiti che faranno parte del menu che Mara presenterà al suo affezionato pubblico. Partiamo da una vecchia gloria dello spettacolo italiano ovvero l'attrice Isa Barzizza, inoltre per una bella e sincera intervista one-to-one in studio con Mara Stefania Craxi, figlia dello scomparso leader politico Bettino Craxi e che presenterà un suo libro. Domenica in e gli ospiti della diciottesima puntata (Anteprima Blogo) pubblicato su TVBlog.it 09 ... Leggi la notizia su blogo

