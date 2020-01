Dakar - Stage 5 - Sainz vince e rafforza la sua leadership (Di giovedì 9 gennaio 2020) Carlos Sainz non ha avuto rivali nella quinta tappa della Dakar 2020 che ha portato la carovana da Al-ula ad Ha'il, un percorso di 564 chilometri totali, di cui 353 di prova cronometrata. Lo spagnolo della Mini Bahrain JCW X-Raid Team ha completato la tappa in 3 ore, 52 minuti e 1 secondo. Riesce a contenere il distacco Nasser AlAttiyah: il qatariota della Toyota Gazoo Racing ha chiuso secondo con un distacco di 2 minuti e 56 secondi. Terza posizione per il compagno di squadra di Sainz, Stéphane Peterhansel, che ha accumulato 6 minuti di ritardo dalla vetta.Tappa combattuta. Tra i protagonisti di questa Dakar non si può che citare anche l'idolo di casa, il saudita Yaeed Al Rajhi, che continua a fare meglio anche delle altre Toyota ufficiali: oggi si è piazzato quarto. Dopo aver condotto la tappa per oltre cento chilometri, ha tagliato il traguardo con un ritardo di poco più di mezz'ora ... Leggi la notizia su quattroruote

dakar : ?? STAGE 4- QUADS?? 1. @IgnacioCasale 2. G. Enrico +01'24” 3. S. Vitse +03’22” + info ? - dakar : ?? STAGE 3 - QUADS ?? 1. G. Enrico 2. S. Vitse +1’00” 3. @IgnacioCasale +1’35” + info ?? - dakar : ?? STAGE 2 - ??QUADS ?? 1. @IgnacioCasale 2. @rafal_sonik +3'33' 3. Simon Vitse + info ?? -