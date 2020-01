Coppa Italia, Torino Genoa 6-4 d.c.r.: granata ai quarti. Cronaca e tabellino (Di venerdì 10 gennaio 2020) Allo Stadio Grande Torino, gli ottavi di finale della Coppa Italia 2019/20 tra Torino e Genoa: sintesi, tabellino, risultato, moviola e Cronaca live (Simone Indovino, inviato a Torino) – Allo Stadio “Grande Torino”, il Torino accede ai quarti di Coppa Italia battendo il Genoa ai calci di rigore. Sintesi Torino Genoa 6-4 MOVIOLA 15′ Gol di Favilli – Grande azione sulla sinistra di Cassata che si invola verso la porta e serve un pallone che l’attaccante deve solo depositare in rete. 17′ Tiro di Favilli – Ci prova ancora il centravanti. La sua conclusione di sinistro è troppo debole e bloccata facilmente da Sirigu. 23′ Gol di De Silvestri – Azione prolungata del Torno che si conclude con la rete dell’esterno, che di prepotenza ribadisce in porta un assist dalla sinistra di Berenguer. 30′ Colpo di testa di Goldaniga ... Leggi la notizia su calcionews24

