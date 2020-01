Cessione del Quinto dello stipendio: simulazione, requisiti, calcolo ammontare e interessi (Di giovedì 9 gennaio 2020) La Cessione del Quinto dello stipendio è un prestito non finalizzato, che permette di ottenere una somma liquida da poter impiegare per le tue spese o per gli acquisti importanti. Vuoi sapere, però, come fare in modo ottimale la simulazione della Cessione del Quinto? In quest’articolo ti spiegheremo come fare. Cessione del Quinto: come fare la simulazione Quando si richiede la Cessione di 1/5 dello stipendio è utile fare due conti per sapere a quanto ammonterà la rata massima che può applicare la banca. Infatti, con questo tipo di prestito garantito la rata non dipende dall’importo richiesto, bensì dall’ammontare dello stipendio netto. Se vuoi una guida completa vedi la risorsa sul calcolo della Cessione del Quinto di Marco Germanò, altrimenti continua a leggere l’articolo dove, in modo più sintetico, ti spiegheremo come simulare in modo corretto la Cessione di 1/5 dello ... Leggi la notizia su leggioggi

fbmaarket : Esclusiva NAPOLI! In caso di cessione in estate di #Koulibaly, il sostituto potrebbe essere Alessandro #Romagnoli d… - turilloucchino : ?? Buongiorno amici nerazzurri ??? Ultime di #calciomercato #Inter ?#AshleyYoung ok del giocatore, accordo vicino co… - notizienet : Prima casa, come acquistarla con la cessione del quinto -