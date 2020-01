Caso Salvini-Gregoretti. Gasparri per il no al processo, la maggioranza per il rinvio (Di giovedì 9 gennaio 2020) No al processo Salvini per il Caso Gregoretti. È la proposta del presidente della giunta per le autorizzazioni del Senato Maurizio Gasparri. Nell’ultima pagina della relazione Gasparri a quanto si apprende, si legge: la Giunta “proponga all’Assemblea il diniego alla richiesta di autorizzazione a procedere”. Nel Caso Gregoretti c’è il “coinvolgimento politico” del premier Giuseppe Conte, sottolinea Gasparri nella sua relazione alla giunta per le immunità di palazzo Madama riunita stamane.“Quindi, a prescindere dalla configurabilità o meno di un concorso nel reato del presidente Conte, elemento sul quale la giunta non può anzi non deve esprimersi, sicuramente - si legge nella relazione - è configurabile un coinvolgimento politico governativo di quest’ultimo comprovato innanzitutto ... Leggi la notizia su huffingtonpost

