Calciomercato Napoli, è fatta per Diego Demme del Lipsia (Di giovedì 9 gennaio 2020) Calciomercato Napoli: Rino Gattuso ha il tanto atteso centrocampista, si tratta di Diego Demme del Lipsia, che arriva in azzurro per 12 milioni di euro. Calciomercato Napoli | Un regista basso, con esperienza e che ha un modello nel calcio: Rino Gattuso. E’ Diego Demme il primo colpo della campagna acquisti di gennaio del Napoli … L'articolo Calciomercato Napoli, è fatta per Diego Demme del Lipsia proviene da 2A News. Scritto da Francesco Monaco Leggi la notizia su 2anews

DiMarzio : #Celta, fatta per #Rodriguez per sostituire #Lobotka - DiMarzio : #Calciomercato | #Napoli, #Demme atteso in Italia per le visite mediche - DiMarzio : #Napoli-#Lobotka ormai al traguardo la trattativa -