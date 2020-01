Ascolti tv mercoledì 8 gennaio 2020: Heidi, Grande Fratello Vip (Di giovedì 9 gennaio 2020) Ascolti tv mercoledì 8 gennaio 2020 Auditel e share dei programmi ieri Ascolti TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, mercoledì 8 gennaio 2020? I dati Auditel, come ogni mattina, ci restituiscono quali sono stati i risultati e lo share delle trasmissioni televisive più seguite. Su Rai 1 è andato in onda il film del 2015 Heidi, su Canale 5 invece ha fatto il suo esordio la nuova edizione del Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini. Ma chi ha vinto la battaglia dello share ieri, mercoledì 8 gennaio? Ascolti tv 8 gennaio 2020, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera Notizia in aggiornamento I DATI SUGLI Ascolti DEGLI ULTIMI GIORNI Access prime time I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera Notizia in aggiornamento Preserale I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri Notizia in aggiornamento <img ... Leggi la notizia su tpi

sensuvs : io: okay allora, mercoledì ho il concerto... i miei genitori: sì ma devi lavorare io: ... lo so, ma se ascolti que… - darkap89 : Domani arriva Dracula su Netflix, ma la miniserie è stato un brutto colpo a livello d'ascolti per BBC One, che la c… - arteletteratura : RT @Raiofficialnews: La Santa Messa in diretta su @RaiUno sfiora il 26%. Molto bene #CapodannoFenice che supera i 3,4milioni di spettatori.… -