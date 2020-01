Amici 19, Le Rivelazioni di Maria De Filippi! (Di giovedì 9 gennaio 2020) Amici 19: Maria De Filippi rilascia importanti dichiarazioni a Fanpage spiegando quello che pensa dei social e dell’influenza che hanno sui ragazzi con cui lei si confronta molto spesso… Questa edizione di Amici è cominciata da poco tempo ma non sono mancate già diverse polemiche. Maria De Filippi, che da poco aveva rilasciato molte dichiarazioni su Amici Celebrities e sul dibattito con Milly Carlucci, torna a parlare a ruota libera. Stavolta però l’argomento è quello della sua trasmissione e la conduttrice svela alcuni particolari dettagli. Amici 19: Maria De Filippi parla dei social! La De Filippi ha parlato a lungo ai microfoni di Fanpage, sostenendo che una delle cose più preoccupanti che osserva nel tempo nei ‘suoi’ alunni è il modo in cui si fanno influenzare dai social. Per i giovani che partecipano alla scuola di Amici, il giudizio degli internauti ... Leggi la notizia su uominiedonnenews

