Afghanistan: raid aereo Usa, ucciso comandante talebani (Di giovedì 9 gennaio 2020) Un comandante chiave dei talebani, Mullah Nangyalai, è stato ucciso insieme a 15 miliziani in un attacco con un drone in Afghanistan: lo hanno reso noto all’Ansa funzionari locali. Nell’attacco, avvenuto vicino a Shindand – nel distretto di Zirkoh, circa 127 km a sud di Herat – sono morti anche otto civili. Un portavoce militare americano ha detto che le forze Usa nel Paese, “su richiesta delle forze di sicurezza afghane, hanno eseguito un attacco aereo difensivo coordinato a supporto delle forze afghane a Shindand, Herat, l’8 gennaio 2020”. Leggi anche: “L’uccisione di Soleimani un errore: con una sola mossa Trump ha coalizzato sunniti e sciiti contro gli Usa. E la radicalizzazione in Medio Oriente aumenterà” Leggi la notizia su tpi

