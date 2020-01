WTA Shenzhen 2020: avanzano Alexandrova e Muguruza, Wang batte Sasnovich (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Si sono da poco conclusi gli incontri odierni al WTA International di Shenzhen. Sul cemento cinese sono andati in scena i restanti quattro ottavi di finale: ad uscire vincitrici sono state Wang, Alexandrova, Muguruza e Diyas, che dunque accedono ai quarti di finale della manifestazione. Nel primo incontro in programma, la padrona di casa Qiang Wang, numero 4 del tabellone, supera in tre set la bielorussa Aliaksandra Sasnovich con il punteggio di 6-4 0-6 7-6 (5) in due ore e tredici minuti di gioco. Lunga battaglia anche nell’unico ottavo di giornata sul campo 1, quello tra la russa Anna Blinkova e la kazaka Zarina Diyas: dopo una maratona di due ore e quarantasette minuti di gioco è la Diyas a trionfare, sconfiggendo l’avversaria per 6-1 6-7 6-4. Molto più agevole il compito della numero 5 del seeding, la russa Ekaterina Alexandrova, che batte in due set la cinese Shuai Peng ... Leggi la notizia su oasport

