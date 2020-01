Wanda Nara tutta nuda sotto la doccia: “Mi preparo al GF Vip” (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Wanda Nara è prontissima per il GF Vip. Il reality di Canale 5, condotto da Alfonso Signorini a partire da mercoledì 8 gennaio, vedrà proprio la showgirl e procuratrice sportiva nel ruolo di opinionista. Al fianco dell’esplosiva moglie di Mauro Icardi, Pupo. Wanda Nara, che è presenza fissa a Tiki Taka di Pierluigi Pardo, è famosissima anche su Instagram, dove spesso e volentieri incanta i suoi tanti follower con scatti hot, abiti succinti e bikini che lasciano intravedere le sue forme burrose. Come si vestirà al GF Vip? Da lei c’è da aspettarsi grosse sorprese e di sicuro saprà catalizzare su di sé l’attenzione del pubblico a cui ha già dato un’anteprima che lascia ben sperare. Già nel corso della conferenza stampa di presentazione della quarta edizione del Grande Fratello Vip, infatti, Wanda Nara ha scelto un look che ha lasciato tutti a bocca aperta. (Continua dopo la ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

