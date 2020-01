Wanda Nara nuda in doccia a poche ore dal Gf Vip - (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Francesca Galici Uno scatto bollente di Wanda Nara in doccia fa alzare la temperatura dei suoi seguaci a poche ore dall'inizio della nuova stagione del Grande Fratello Vip Wanda Nara è pronta a debuttare al Gf Vip di questa sera e ha deciso di rendere partecipi i suoi 6 milioni di follower con uno scatto bollente a poche ore dalla diretta. Quando sarà a Roma per la prima puntata, la moglie di Mauro Icardi alloggerà in uno degli hotel più lussuosi della Capitale, nella centralissima via Vittorio Veneto, cuore della Dolce Vita anni Sessanta. È qui che Wanda Nara ha deciso di scattare una foto ricordo prima di iniziare ufficialmente il suo viaggio nel Grande Fratello Vip, come opinionista della prima edizione targata Alfonso Signorini. La modella argentina sarà affiancata da Pupo, con il quale formerà una coppia inedita ma, secondo i ben informati, destinata a regalare grandi ... Leggi la notizia su ilgiornale

