Volete scalare l’Everest con cibo, doccia e ossigeno a volontà? Vi bastano 130mila dollari (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Diverse spedizioni stanno tentando nei giorni gelidi del primo mese del nuovo anno l’assalto alle più alte vette della Terra, e non mancano già le polemiche. Le bombole d’ossigeno, per esempio sono additate, dal polacco Adam Bieleki, erettosi a campione dello stile alpino pulito, come doping: ce l’aveva con la spedizione al K2 organizzata, con un crowdfunding, dalla guida Mingma Gyalje Sherpa, che si è precipitano a smentire di usarle. Ma si discute persino della “liceità” di indossare scarponi con le solette riscaldate. Naturalmente nessuno parla del vero e proprio doping, che è pratica assai in uso nell’alpinismo in quota, con impiego di medicinali e quant’altro, pressoché da sempre: le siringate che si cala la guida interpretata da Jake Gyllenhaal nel kolossal hollywoodiano Everest sono l’immagine cinematografica più o meno esagerata di ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

